"الإحصاء" يبدأ أول مسح قومى لذوى الإعاقة فى مصر

يجري الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء «المسح القومي لذوي الإعاقة في مصر»، وذلك في إطار المسوح التي يجريها الجهاز بشكل دائم.

ويعتبر المسح هو أول مسح قومى من نوعه يتم اجراؤه لذوى الهمم في مصر، بالتزامن مع اهتمام الدولة المصرية القائم بقضايا بذوى الهمم في مصر.

وقدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عدد الفرق من ذوي الهمم بالأندية الرياضية ومراكز الشباب على مستوى الجمهورية بنحو 2194 فريقًا عام 2020، كما بلغ عدد اللاعبين ذوي الهمم بالأندية الرياضية ومراكز الشباب على مستوى الجمهورية نحو 15 ألفا و173 لاعبًا عام 2020.

وقالت بيانات جهاز الإحصاء، إن عدد المباريات التي شارك فيها اللاعبين ذوي الهمم بلغ نحو 3 آلاف و836 مباراة في مختلف الألعاب الرياضية خلال عام 2020، كما بلغ عدد المدربين لذوي الهمم بالأندية الرياضية ومراكز الشباب على مستوى الجمهورية نحو 715 مدربا عام 2020.



