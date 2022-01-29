"أمهات مصر": سهولة في امتحان العربي لثالثة إعدادي.. وتباين حول إنجليزي أولى ثانوي

أخبار مصر
عبير أحمد
عبير أحمد
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رصد اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، برئاسة عبير أحمد، مستوى امتحان اللغة العربية لطلاب الصف الثالث الإعدادي، وامتحان اللغة الإنجليزية لطلاب الصف الأول الثانوي.

وقالت عبير أحمد، في تصريحات صحفية، إن امتحان مادة اللغة العربية لطلاب الصف الثالث جاء سهلا وفي مستوى الطالب المتوسط، حسب أولياء أمور الطلاب في عدد من المحافظات منها القاهرة والجيزة والقليوبية والغردقة والإسكندرية والبحر الأحمر.

وأضافت عبير أن هناك تباينا في الآراء حول مستوي امتحان مادة اللغة الإنجليزية لطلاب الصف الأول الثانوي، حيث ذكر أولياء أمور أنه جاء سهلا وفي مستوى الطالب المتوسط، بينما ذكر البعض الآخر أنه يحتاج لوقت طويل والأسئلة صعبة.

وشددت عبير على أهمية إتباع الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة واستخدام المطهرات والمعقمات أولا بأول وعدم استخدام أدوات الغير، وذلك للوقاية من فيروس كورونا، متمنية كل التوفيق لطلاب.

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