محافظ البحيرة يتفقد سير امتحانات الشهادة الإعدادية (صور)

قام اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بجولة تفقدية للمرور على عدد من مدارس مدينة دمنهور لمتابعة الإلتزام بكافة الإجراءات الإحترازية والاطمئنان على حسن سير امتحانات الشهادة الإعدادية وتوفير الجو الملائم للطلاب.

وتفقد خلال الجولة، مدارس الشهيد أحمد بهجت مناع الإعدادية بنات، الشهيد عماد نصر مطاريد الإعدادية بنات، الشهيد عبد المنعم رياض الإعدادية بنين، ويؤدي الطلاب اليوم امتحان مادة اللغة العربية خلال الفترة الأولى ومادة التربية الدينية خلال الفترة الثانية.

وشدد المحافظ على اتخاذ أقصى درجات الحماية وكافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على أبنائنا الطلاب، وتوفير كافة وسائل الأمان والهدوء والسلامة لهم والمناخ الملائم لأداء الإمتحانات، واتخاذ كافة التدابير التى من شأنها تذليل كافة العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والطلاب.

كما شدد على وجود وسائل التهوية اللازمة داخل اللجان والإلتزام بقرارات وزارة التربية والتعليم بدخول الطلاب للجان بطابور متباعد وإجراء المسح الحراري وتعقيم جميع مقار اللجان بصفة يومية وتوفير طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة والتأكيد على إرتداء الطلاب والعاملين والملاحظين باللجان للكمامات.

جدير بالذكر إن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية العامة يبلغ ١١٥٢٢٠ طالب وطالبة و٤٥٤٥ طالب وطالبة "إعدادية مهنية" يؤدن الإمتحانات بـ ٧٠٠ لجنة بنطاق ١٨ إدارة تعليمية على مستوى المحافظة بالإضافة إلى ٤٨ طالب وطالبة إعدادية تربية خاصة فى ٤ لجان.

IMG-20220129-WA0046

IMG-20220129-WA0047

IMG-20220129-WA0048

IMG-20220129-WA0042

IMG-20220129-WA0043

IMG-20220129-WA0044

IMG-20220129-WA0045

IMG-20220129-WA0060

IMG-20220129-WA0038

IMG-20220129-WA0040

IMG-20220129-WA0061

IMG-20220129-WA0039

IMG-20220129-WA0062

IMG-20220129-WA0041

IMG-20220129-WA0063

IMG-20220129-WA0056

IMG-20220129-WA0057

IMG-20220129-WA0058

IMG-20220129-WA0059

IMG-20220129-WA0053

IMG-20220129-WA0054

IMG-20220129-WA0055

IMG-20220129-WA0049

IMG-20220129-WA0050

IMG-20220129-WA0051