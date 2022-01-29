تعرف على موعد مباراة مصر والمغرب في ربع نهائي أمم إفريقيا

يبحث العديد من مشجعي كرة القدم المصرية عن موعد مباراة مصر والمغرب في ربع نهائي أمم إفريقيا، ومن هنا تستعرض بوابة “الفجر” الإلكترونية، لمتابعيها الكرام كافة التفاصيل المتعلقة حول مباراة مصر والمغرب من الموعد المحدد لها والقنوات الناقلة وترددها.



موعد مباراة مصر والمغرب

وعن موعد مباراة مصر والمغرب يلتقي الفريقين الأحد 30-1-2022 عند الساعة الرابعة بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب وعند الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة وعند الساعة السادسة بتوقيت قطر والسعودية، وعند الساعة السابعة بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والمغرب

يتم توفير تغطية لحظة بلحظة لجميع مباريات البطولة، عبر قنوات بي إن سبورت، وعن تردد القناة الجزائرية الناقلة لمباراة مصر والمغرب.



تردد 11680 بمعدل ترميز 27500 أفقي، وعن تثبيتها، يجب القيام بالضغط على زر Menu أو القائمة، ثم اضغط على كلمة خيارات Options من القائمة التي تظهر أمامك، ومن ثم اختر تثبيت أو Installation.

قناة فوكس سبورت الناقلة

تردد القناة: 12284 على القمر نايل سات

الاستقطاب: أفقي H -معدل الترميز: 27500 -القمر الصناعي: نايل سات

ويبحث البرتغالي كيروش عن استغلال الحالة المعنوية المرتفعة للاعبيه بعد الاداء الجيد للفريق أمام منتخب كوت ديفوار في المباراة التي انتهت بفوز منتخب مصر بضربات الترجيح بنتيجة 5 / 4.