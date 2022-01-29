هل تصل العاصفة ياسمين إلى مصر؟

تصدرت العاصفة ياسمين اليوم السبت الموافق الـ29 من يناير 2022، تريند محرك البحث الشهير جوجل، وسط تخوفات في بعض الدول العربية قبل المواطنين منها ومن شدتها.

العاصفة ياسمين

وأثارت العاصفة ياسمين حالة من القلق لدى المواطنين في الساعات الماضية، حيث ضربت عدة دول عربية، ما أسفر عن نزول الثلوج وانتشارها في بعض البلدان بشكل مريب وغير معتاد.

العاصفة ياسمين تضرب عددا من الدول

وضربت العاصفة ياسمين لبنان والعراق وهي عبارة عن عاصفة محملة بالثلوج يصاحبها برودة شديدة، لتزيد المخاوف في مدن ومحافظات مصر تزامنا مع انخفاض درجات الحرارة.

هل تؤثر العاصفة ياسمين على مصر

وتساءل الكثيرون عن حقيقة تأثر البلاد بـ العاصفة ياسمين بعدما ضربت جمهورية مصر العربية البرودة الشديدة، قبل أن يعود الطقس إلى ما هو عليه قبل دخول العواصف شديدة البرودة.

حقيقة ضرب العاصفة ياسمين لمصر

وتزامنت التساؤلات حول العاصفة ياسمين التي ضربت عددا من الدول العربية، مع حالة الطقس المعتدلة التي تشهدها جمهورية مصر العربية، بعدما عانت من شدة البرودة في الأيام السابقة.

العاصفة ياسمين تضرب لبنان والعراق

وضربت العاصفة ياسمين الثلجية العديد من الدول العربية إلا أنها أثرت بشكل كبير على لبنان بالتحديد، حيث وصلت درجات الحرارة بها إلى 6 درجات تحت الصفر، ما أدى إلى تراكم جبال الثلوج في الطرقات.

تحذيرات من العاصفة ياسمين

وحذرت الحكومة اللبنانية المواطنين من العاصفة ياسمين حيث دعت إلى عدم من القيادة على الطرقات إلا في حالة الضرورة القصوى، مشيرةً إلى أنها العاصفة الثلجية الأكبر التي تعرض لها البلاد.