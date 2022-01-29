الذهب يسجل أدنى 6 أسابيع مع ارتفاع الدولار

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements


سجل الذهب أسوأ أسبوع له منذ أواخر نوفمبر مع انخفاضه إلى أدنى مستوى في 6 أسابيع مقابل صعود الدولار وسط توقعات بأن يرفع الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة في مارس.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب بـ 0.17% إلى 1790.1 دولار عند التسوية الجمعة 28 يناير، لتسجل تراجعًا أسبوعيًا بنحو 2.5%.

هذا وزادت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في أكثر من شهرين في وقت سابق من الأسبوع حينما أدت التوترات المتزايدة حول أوكرانيا وزيادة التقلبات في الأسواق إلى زيادة الاهتمام بالمعدن الذي يعد ملاذا آمنا.

هذا وصعد مؤشر الدولار الذي يقيس مدى قوة العملة الأميركية أمام سلة عملات بنحو 1.7% خلال الأسبوع مع صدور قرار الفدرالي.

وانخفضت الأسعار بنحو 3.5% منذ ذلك الحين بعد أن أعاد الفدرالي التأكيد على خططه لإنهاء مشترياته من السندات في وقت الجائحة وأشار إلى رفع أسعار الفائدة في مارس آذار.

ads
Advertisements

الأكثر قراءة

تصريح جديد من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

موسيماني يفاجئ الأهلي بطلب غريب.. طالع التفاصيل

الزمالك يخطط للتعاقد مع الجناح الطائر لتعويض رحيل بن شرقي المحتمل

شرط وحيد من بيكهام للعودة إلى الأهلي

حريق هائل داخل أحد أفرع محلات "بي تك"

حقيقة نقل قناة الجزائرية لمباراة مصر والمغرب في كأس الأمم الأفريقية

هل تصل العاصفة ياسمين إلى مصر؟

موناكو يرصد مبلغ خرافي لبيع موهبته إلى ريال مدريد