طقس متقلب ورياح.. الأرصاد الجوية تحذر من حالة الطقس غدا

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس غدا الأحد الموافق 30 من يناير لعام 2022، أن يسود البلاد انخفاض تدريجي في درجات الحرارة ويسود طقس متقلب على معظم أنحاء البلاد.

حالة الطقس المتوقعة غدا

وحذرت الأرصاد الجوية من حالة الطقس المتوقعة غدا الأحد، معلنة وجود رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

رياح مثيرة للرمال والأتربة

وقالت الأرصاد الجوية في بيانها، أن الرياح ستكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة، ناصحة مرضى الجيوب الأنفية بتوخي الحذر.

استمرار انخفاض الحرارة

ومن حهتها، أكدت الأرصاد الجوية استمرار انخفاض الحرارة، ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

طقس مائل للبرودة

وأوضحت الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للبرودة على جنوب الصعيد.

طقس مائل للبرودة ليلا

وعن حالة الطقس في فترات الليل، توقعت الأرصاد أن يسود البلاد طقس شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.



فرص أمطار خفيفة

وعن حالة الطقس غدا فسيكون هناك فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأحد: القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 08 درجة، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 10 درجة، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 08 درجة، وسوهاج العظمى 17 درجة والصغرى 05 درجة، وقنا العظمى 17 درجة والصغرى 06 درجة، وأسوان العظمى 19 درجة والصغرى 08 درجة، وسانت كاترين العظمى 11 درجات والصغرى -2.