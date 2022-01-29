9.1 مليون برميل متوسط إنتاج السعودية يوميا من النفط في 2021





تراجع إنتاج السعودية من النفط الخام خلال العام الماضي 2021، بنسبة 1.3 في المائة، ليبلغ متوسط الإنتاج اليومي نحو 9.1 مليون برميل، مقارنة بـ9.2 مليون برميل في 2020 بانخفاض حجمه نحو 0.1 مليون برميل يوميا، مشكلا 34.5 في المائة من إنتاج منظمة "أوبك".



وفي اتفاق تاريخي، كانت "أوبك" ومنتجون مستقلون خارج المنظمة بقيادة روسيا، قد التزموا بخفض إنتاج النفط بدءا من مطلع أيار (مايو) 2020، بواقع 9.7 مليون برميل يوميا لشهرين، فيما تم تقليص خفض الإنتاج لاحقا.



وعادة ما تخفض السعودية إنتاجها بأكثر من الملتزم به في الاتفاقية لضمان استقرار سوق النفط، واستمرارا لدورها الرائد في حفظ توازنها.



وأدت هذه السياسات المنسقة بين دول التحالف إلى إعادة الاستقرار للأسواق، بل وارتفاع الأسعار إلى 90 دولارا أخيرا كأعلى مستوياته خلال سبعة أعوام.



وارتفع إنتاج "أوبك" 2.6 في المائة بواقع 0.7 برميل يوميا خلال 2021، وفق المصادر الثانوية للمنظمة.



وبلغت حصة السعودية من إنتاج منظمة "أوبك" 34.5 في المائة في 2021 مقابل 35.8 في المائة خلال 2020، و33.4 في المائة في 2019، و32.4 في المائة في 2018، و31.1 في المائة في 2017.



وعلى الرغم من تقليص خفض الإنتاج خلال 2021 ضمن اتفاق تحالف "أوبك+"، جاء تراجع إنتاج السعودية العام الماضي وانخفاض حصتها من إنتاج "أوبك"، مقارنة بعام 2020 (عام المقارنة)، نتيجة أنها كانت قد رفعت الإنتاج لمستوى قياسي تجاوز 12 مليون في أبريل 2020 برميل يوميا بعد الرفض الروسي لخفض الإنتاج مع بدء تفشي جائحة كورونا، وقبل الخفض التاريخي مطلع مايو من العام ذاته، ما يعني وجود أربعة أشهر من 2020 لم تدخل ضمن اتفاقية خفض الإنتاج.



وبلغ متوسط إنتاج السعودية اليومي من النفط خلال 2021، نحو 9.1 مليون برميل، فيما "أوبك" نحو 26.3 مليون برميل يوميا، في حين بلغ متوسط الإنتاج خلال 2020، نحو 9.2 مليون برميل، فيما "أوبك" نحو 25.6 مليون برميل يوميا.



وكان متوسط إنتاج المملكة اليومي من النفط خلال 2019 نحو 9.8 مليون برميل يوميا مقابل 29.3 مليون برميل لـ "أوبك"، كما بلغ الإنتاج في 2018، نحو 10.31 مليون برميل، فيما "أوبك" نحو 31.86 مليون برميل يوميا، بينما كان إنتاج السعودية 9.96 مليون برميل يوميا في 2017، مقابل 32.02 مليون برميل يوميا لـ "أوبك".



عن تطور متوسط الإنتاج اليومي للسعودية، تضاعف 5.5 مرة وارتفع 454 في المائة خلال الفترة من 1962 حتى 2021، حيث كان متوسط الإنتاج اليومي في 1962 نحو 1.64 مليون برميل يوميا.

وبعد 1962 بعشرة أعوام تجاوز الإنتاج السعودي ستة ملايين برميل يوميا عند 6.02 مليون برميل يوميا في 1972، ثم تجاوز سبعة ملايين برميل يوميا في العام التالي مباشرة عند 7.60 مليون برميل يوميا في 1973، ثم تجاوز ثمانية ملايين برميل في العام التالي ليبلغ 8.48 مليون برميل يوميا في 1974.



وبعد مرور عامين، تجاوز إنتاج السعودية تسعة ملايين برميل يوميا، ليبلغ 9.20 مليون برميل يوميا في 1977، ومنذ ذلك الحين حتى نهاية 2014 لم يصل الإنتاج إلى عشرة ملايين برميل يوميا كمتوسط إنتاج سنوي، إلا أنه تجاوزه 2015 بإنتاج بلغ 10.19 مليون برميل يوميا.



وفي 2016 سجلت السعودية المستوى السنوي القياسي لإنتاجها عند 10.46 مليون برميل يوميا، فيما انخفض الإنتاج لاحقا إلى 9.96 مليون برميل يوميا في 2017 على وقع الالتزام باتفاقية "أوبك" لخفض الإنتاج لإعادة الاستقرار لسوق النفط في العالم.

وعاود إنتاج السعودية الارتفاع في 2018 عند 10.32 مليون برميل يوميا، بينما تراجع إلى 9.81 مليون برميل يوميا في 2019، ثم إلى 9.2 مليون برميل يوميا في 2020 مع بدء الخفض التاريخي للإنتاج بسبب تفشي كورونا، وأخيرا تراجع إلى 9.1 مليون برميل يوميا في 2021.

