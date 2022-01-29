تعليم كفر الشيخ: لا مخالفات في امتحانات الشهادة الإعدادية

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه قد تتبع أداء طلاب الشهادة الإعدادية، بامتحان اللغة العربية، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية، وأدى 56360 طالب وطالبة بالصف الثالث الإعدادي، امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، وتغيب عن أداء الامتحان 214 طالبا وطالبة، ولم ترصد غرفة العمليات أي مخالفات أو شكاوى من الطلاب.

كما أدى 24422 طالبا وطالبة بالصف الأول الثانوي امتحان مادة اللغة الإنجليزية، ولم ترصد غرفة العمليات أي شكاوى من الطلاب أو أولياء أمورهم.

وتفقد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، لجان الشهادة الإعدادية بمدرسة أبو بدوي الإعدادية المشتركة التابعة لإدارة بيلا التعليمية، للإطمئنان على أداء الطلاب والطالبات امتحان مادة اللغة العربية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية.