ضربة موجعة للأهلي قبل مونديال الأندية بسبب بيرسي تاو

تصدر الجنوب إفريقي بيرسي تاو لاعب النادي الأهلي، اليوم السبت الموافق 29 يناير 2022، تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعدما تعرض المارد الأحمر لضربة موجعة قبل مونديال الأندية.

بيرسي تاو

وتلقى الأهلي ضربة موجعة قبل انطلاق كأس العالم للأندية، بعدما أثبتت الأشعة التي جرت على بيرسي تاو إصابته بمزق فى العضلة الأمامية خلال مشاركته فى مباراة فريقه أمام سموحة التى انتهت بخسارة الأحمر بثلاثية.

إصابة بيرسي تاو

ويغيب بيرسي تاو لفترة لن تقل عن 5 أسابيع، ما يعني تأكد غيابه عن المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية المقامة في أبوظبي، ما يضع المارد الأحمر في ورطة كبيرة بسبب غيالات نجومه.

تفاصيل إصابة بيرسي تاو

وخضع بيرسى تاو لفحص طبى قبل المران الجماعي الذي أجراه الفريق اليوم استعدادا لمباراة البنك الأهلى المقرر لها الأحد فى الجولة الخامسة لمباريات كأس الرابطة.

بيرسي تاو وغيابات الأهلي

ويفتقد الأهلي قبل بطولة العالم للأندية إلى بيرسي تاو إلى جانب العديد من اللاعبين الآخرين وعلى رأسهم أكرم توفيق الذي خضع لإجراء عملية الرباط الصليبي يوم أمس.

بيرسي تاو وغياب الدوليين

ويغيب بيرسي تاو عن الأهلي إلى جانب عدد من اللاعبين الآخرين، على رأسهم بدر بانون لإصابته بمضاعفات كورونا، وأكرم توفيق لإصابته بقطع في الرباط الصليبي، وصلاح محسن لإجراء جراحه في مشطية القدم، ومحمود متولي الذي يؤدي برنامجا تأهيليا في قطر لإصابته في العضلة الأمامية، إلى جانب محمد محمود، وحسام حسن،، وأحمد نبيل كوكا.

معاناة الأهلي وبيرسي تاو

وعانى النادي الأهلي من الغيابات التي طالته في الآونة الأخيرة، حيث يغيب جانب المصابين عدد من اللاعبين الدوليين المشاركين في بطولة أمم أفريقية مع منتخباتهم على رأسهم محمد الشناوي، أيمن أشرف، حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد شريف، وديانج وعلي معلول لاعب المنتخب التونسي.