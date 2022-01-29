"آخرهم المغرب".. نتائج محفزة لمصر بربع نهائي كأس الأمم الأفريقية



يترقب عشاق ومتابعي كرة القدم في كل مكان وبالأخص المصرية، مباراة نارية من العيار الثقيل ستجمع بين كبار المنتخبات العربية في الوطن العربي.

سيقابل منتخب مصر نظيره المغربي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من مسابقة كأس الأمم الأفريقية.

وسيلتقي المنتخبان في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت مصر، من يوم الأحد "غدًا" بملعب أحمدو أهيدجو.



وكان منتخب مصر قد حجز مقعده في ربع نهائي بعد تخطي عقبة كوت ديفوار، بركلات الترجيح التي انتهت بنتيجة 5\4 لصالح الفراعنة.

وعبرت أسود الأطلس الدور ال16 من خلال بوابة منتخب مالاوي، ليخطفوا تأشيرة التأهل لربع نهائي الكان.

ولم تكن هذه المرة الأولى للفراعنة في ربع نهائي الكان، بل سبق وأن شاركوا كثيرًا في هذا الدور، وحققوا نتائج متنوعة بين الفوز والهزيمة.

ويستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" تاريخ مشاركات مصر بربع نهائي الكان.



وجاء تاريخ المشاركات كالتالي:-

- شاركت مصر بربع نهائي الكان في 9 مواجهات.

- حققت الفراعنة الفوز في 5 مواجهات.

- وتلقت مصر الهزيمة في 4 مواجهات.

المرة الأولى: في عام 1994 أمام مالي، وتلقت مصر هزيمة بهدف وحيد.

المرة الثانية: في عام 1996 أمام زامبيا، وتلقت مصر هزيمة أخرى بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

المرة الثالثة: في عام 1998 أمام كوت ديفوار، وتخطت الفراعنة بركلات الترجيح بنتيجة 5 أهداف مقابل 4.

المرة الرابعة: في عام 2000 أمام تونس، وتلقت مصر الهزيمة بهدف نظيف دون رد.

المرة الخامسة: في عام 2002 أمام الكاميرون، وتلقت مصر الهزيمة بهدف نظيف دون رد.

المرة السادسه: في عام 2006 أمام الكونغو الديمقراطية، وانتصر الفراعنة برباعية مقابل هدف وحيد.

المرة السابعة: في عام 2008 أمام انجولا، وانتصر الفراعنة بهدفين مقابل هدف وحيد.

المرة الثامنة: في عام 2010 أمام الكاميرون، وانتهت بهزيمة الكاميرون بثلاثية مقابل هدف وحيد.

المرة التاسعة: في عام 2017 أمام المغرب، وفك الفراعنة عقدة أسود الأطلس وانتصرت بهدف نظيف دون رد.

