ميناء دمياط يشهد تداول 29 سفينة خلال 24 ساعة

شهد ميناء دمياط، تداول 29 سفينة، و5 آلاف و310 شاحنات خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وأفاد المركز الإعلامي لهيئة الميناء، في بيان اليوم السبت، بأن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 5 آلاف و383 طنا تشمل 1500 طن رمل و463 طن كحول و2700 طن أسمنت و720 طن مولاس، وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 28 ألفا و328 طنا تشمل4350 طن ذرة و498 طن خشب زان و15 ألفا و491 طن حديد و4364 طن أبلاكاش و3500 طن فول صويا و566 رأس ماشية(عجول تسمين) بإجمالي وزن 125 طنا.





وأضاف أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغ 218 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (بطاطس وبصل أخضر وبطاطا وقرنبيط وخسوخضار مجمد مشكل) وحاصلات زراعية (زيتون وريحان) وفواكه (برتقال وبلح ومندولين وفراولة ويوسفي) يتم تصديرها إلى كل من دولالإمارات والسعودية وأمريكا وإيطاليا والهند وهولندا وإندونيسيا وسلوفينيا وروسيا وفيتنام واليونان وهونج كونج وسريلانكا وألمانياوسنغافورة، بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 290 حاوية مكافئة، والحاويات الترانزيت 766 حاوية مكافئة.





وأشار البيان إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل إلى 108 آلاف و466 طنا، بينما بلغ رصيد القمح فيمخازن القطاع الخاص 145 ألفا و841 طنا، وغادر قطار بحمولة إجمالية 1105 أطنان قمح، واتجه إلى صوامع بنى سويف، وقطار يتكونمن 25 عربة بعدما أفرغ 25 حاوية (40 قدما) وكان قادما من الإسكندرية.