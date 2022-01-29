الإحصاء: 30% ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا

كشف تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا مسجلة 3.1 مليار دولارخلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 2.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 30.2%.





وأوضح التقرير، أن ليبيا على جاءت علي رأس قائمة أعلى خمس دول بالكوميسا استيرادًا من مصر خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام2021؛ حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 711 مليون دولار، وجاءت السودان في المرتبة الثانية 588 مليون دولار، ثم كينيا 284 مليوندولار، ثم تونس 202 مليون دولار، وأخيرًا أثيوبيا 80 مليون دولار.





وأشار تقرير الجهاز المركزى للأحصاء، إلى أهم السلع التي تم تصديرها وقد جاءت اللدائن ومصنوعاتها على رأس قائمة أهم السلع التيصدرتها مصر لدول الكوميسا خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2021؛ حيث بلغت قيمة صادراتها 236 مليون دولار، يليها ملح وكبريتوأحجار وأسمنت 136 مليون دولار، ثم وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها 136 مليون دولار.





وأكد التقرير، أن السودان أحتلت المرتبة الأولى بقائمة أعلى خمس دول بالكوميسا تصديرًا لمصر خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2021؛حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 258 مليون دولار، وجاءت زامبيا في المرتبة الثانية 251 مليون دولار، ثم كينيا 173 مليون دولار، ثم ليبيا68 مليون دولار، وأخيرًا تونس 56 مليون دولار.وعن أهم السلع التى يتم استيرادها من دول الكوميسا جاء النحاس ومصنوعاته على رأسقائمة أهم السلع التي استوردتها مصر من دول الكوميسا خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2021؛ حيث بلغت قيمة وارداته 297 مليوندولار، يليه بن وشاي ووبهارات بقيمه 159 مليون دولار، ثم حيوانات حية 147 مليون دولار.









وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن قيمة الصادرات المصرية للسنغال 59.3 مليون دولار خلال الـ 10 أشهر الأولىمن عام 2021 مقابل 60.7 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 2.2%، بينما ارتفعت قيمة الوارداتالمصرية من السنغال لتصل إلى 1.8 مليون دولار خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 1.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام2020 بنسبة ارتفاع قدرها 10.6%، وبلغت قيمة التبادل التجاري بين مصر والسنغال 61.2 مليون دولار خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام2021 مقابل 62.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 1.8%.





وتضم الكوميسا في عضويتها دول ( مصر/ ليبيا/ السودان/ كينيا/ أوغندا/ جيبوتي/ أثيوبيا/ رواندا/ تونس/ الصومال/ جزر سيشل/ بروندي/ الكونغو/ جزر القمر/ مالاوي/ موريشيوس/ زيمبابوي/ زامبيا/ مدغشقر/ إريتريا/ سوازيلاند).