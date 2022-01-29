اليمن.. احتفاء بانتصارات ألوية العمالقة (فيديو)

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بوابة الفجر
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تتواصل انتصارات ألوية العمالقة على ميليشيات الحوثي الإرهابية، وسط احتفاء اليمنيين، ووصفوها بالبطولية عبر  هاشتاج "#شكرا_عمالقة_الجنوب".

وأعلنت الألوية استكمال عملية إعصار الجنوب، التي تكللت بتحرير محافظة شبوة ومديرية حريب في محافظة مأرب، مؤكدة أنها أعادت تموضع قواتها في شبوة وتأمينها بشكل كامل، حسبما جاء بمنصة مداد نيوز السعودية.

وأشادوا اليمنيون بانتصارات العمالقة، مؤكدين أن ألوية العمالقة كسرت شوكة الميليشيات ودفعتهم إلى حالة من الانهيار.

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