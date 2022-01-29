ارتفاع بيتكوين بعد إجراء روسي لتنظيم العملات المشفرة

ارتفعت أسعار العملات الرقمية، اليوم السبت 29 يناير 2022، بعد إعلان روسيا خارطة طريق لتنظيم تداول العملات المشفرة حتى نهاية عام2022.





وقفزت القيمة السوقية للعملات الرقمية خلال مستهل تعاملات اليوم بنسبة 3.69% لتصل إلى 1.72 تريليون دولار، بحجم تداولات سجل نحو 79.04 مليار دولار خلال آخر 24 ساعة.





وفي تطوّر محسوب للعملات الرقمية، أعلن متجر أمازون عن قبول الدفع بالعملات المشفرة لمنتجات إيلفيت براندز Elevate Brands.





وتتعاون شركة إيليفيت براندز، التي تمتلك مجموعة من شركات المنتجات الاستهلاكية والتي ترتكز أعمالها على منصة أمازون لبيع المنتحات،مع كوين بيز برايم Coinbase (NASDAQ:COIN) Prime لتقديم ذلك.





قال ريان جينيسين، الرئيس التنفيذي لشركة إيليفيت براندز: "لقد علمنا بالأمر لذلك يسعدنا أن نكون أول شركة في نظام Amazon البيئيتقدم خيار Cash أو Coin"، وورد ذلك في بيان صحفي.





جمعت إيليفيت أكثر من 370 مليون دولار من مستثمرين مؤسسيين وتمتلك أكثر من 30 علامة تجارية خاصة.

تقول الشركة إنها من أفضل 100 بائع على موقع أمازون.