جمارك دمياط: 988 مليون جنيه إجمالي الضرائب والرسوم المحصلة خلال ديسمبر الماضي



أفرجت الإدارة المركزية لجمارك دمياط برئاسة أشرف عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط خلال شهر ديسمبر 2021 عنمشمول 245 شهادة جمركية، وذلك لكافة السلع الإستراتيجية ومستلزمات الإنتاج والبضائع العامة منها" الأرز والقمح وقطع غيار سياراتوموتوسيكلات والأعلاف والأقمشة والمصنوعات النسيجية والإبلاکاش والتفاح والأرز.









بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن شهادات الوارد 161 مليونا و649 ألف جنيه، بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة 686 مليوناو239 ألف جنيه، بينما بلغت الرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات نحو 140 مليونا و314 ألف جنيه.





كما بلغت قيمة الإعفاءات الناتجة عن الاتفاقيات 403 ملايين و592 ألف جنيه خلال نفس الفترة.





وخلال شهر ديسمبر 2021 أيضا قامت الإدارة العامة للصادر بجمارك دمياط بتصدير مشمول 1757 بیانا جمركيا تحت نظم التصديرالمختلفة ( نهائي - سماح مؤقت – دروباك ) بقيمة بلغت 3 مليارات و662 مليونا و508 آلاف جنيه، وذلك لأصناف متعددة من السلعالإستراتيجية والبضائع العامة ومنها رمل سیلکا ورصاص خام وخردة إستانلس وزنك وعلف برسیم وبلوكات رخام وكوارتز.





كما تم تحصيل رسوم الصادر لبعض البيانات الجمركية التي تم تصدير مشمولها من جمارك دمياط خلال شهر ديسمبر بنحو 12 مليوناو887 ألف جنيه.





وحصلت الإدارة العامة للمنافذ رسوم زيادة وزن بمبلغ 4 ملايين و717 ألف جنيه.





وقامت الإدارة العامة للمهمل والبيوع بتحصيل مبلغ 10 ملايينن 242 ألف جنيه حصيلة بيع عن 16 لوطا بالمزاد بيع مباشر.





بذلك يكون إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة لجمارك دمياط خلال شهر ديسمبر 2021 حوالي988 مليونا و203 آلاف جنيه.