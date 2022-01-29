تونس تسقط أمام بوركينا فاسو وتودع أمم إفريقيا من ربع النهائي (فيديو)

تونس
تونس
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ودع المنتخب التونسي بطولة كأس الأمم الإفريقية من الدور ربع النهائي بعد الخسارة أمام بوركينا فاسو بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم.

المباراة التي أقيمت على ملعب رومدي أدجيا، شهدت ندية وإثارة بين المنتخبين وصراع بدني شرس، حيث نجح منتخب بوركينا فاسو في خطف هدف الانتصار في الدقيقة 45 من زمن الشوط الأول عن طريق دانجو واتارا.

وفي الشوط الثاني سيطر المنتخب التونسي على مجريات اللقاء، وأضاع أكثر من فرصة للتعادل، كم شهدت الدقيقة 82 طرد دانجو واتارا بعد تدخله بقوة على علي معلول نجم الأهلي لكن التوانسة لم يستغلوا النقص العددي وتلقوا الهزيمة.

بتلك النتيجة يودع منتخب تونس بطولة كأس أمم إفريقي من دور ربع النهائي، في حين يواجه بوركينا فاسو الفائز من السنغال وغينيا الاستوائية.
 

كأس الأمم الأفريقية بوركينا فاسو الأمم الأفريقية منتخب تونس السنغال
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