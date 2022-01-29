استقرت أسعار الذهب فى مصر، قبيل العطلة الإسبوعية لسوق الصاغة اليوم السبت، بعد تراجعها بنحو 25 جنيها للجرام، متأثرة بالانخفاض الطارئ على البورصات العالمية، حيث سجلت الأوقية نحو 1780 دولارًا.





وعلى الصعيد المحلي، واصلت أسعار الذهب فى مصر، الهبوط، وسجلت الأرقام الآتيه:



بلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 677.25 جنيهًا.

فيما سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 790 جنيه.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 903 جنيهًا.

و سجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 6320 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم عالميًا:



ضربت بيانات الاقتصاد الأمريكي الأخيرة الذهب في مقتل، والتي جاءت بعد ساعات من تصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي بشأنأسعار الفائدة، حيث شدد على رفع سعر الفائدة في أقرب وقت وقوة الاقتصاد الأمريكي.