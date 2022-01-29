مصر تشارك في المؤتمر والمعرض الدولي للثروة السمكية بالسعودية

غادر السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مساء اليوم، متوجها إلى المملكة العربية السعودية، ورافقه والدكتور صلاحمصيلحى رئيس هيئة الثروة السمكية، وذلك للمشاركة في المؤتمر والمعرض الدولي للثروة السمكية والذي تستضيفه العاصمة السعوديةالرياض خلال الفترة من 30 يناير حتى 1 فبراير ويشارك فيه 29 دولة عربية وأجنبية.





ويقوم القصير، بطرح التجربة المصرية في مجال الثروة السمكية أمام المؤتمر والنهضة التي شهدتها مصر مؤخرا في هذا المجال، حيثتحتل حاليا المركز الأول في افريقيا في الاستزراع السمكي والثالث علميا في إنتاج البلطى.





جدير بالذكر، أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الأسماك بإنتاج نحو 2 مليون طن بنسبة 97% منها %80 من الاستزراع السمكىوالتى تم إنشاؤها خلال ال 7سنوات الماضية و%20 من المصايد الطبيعية من البحر الأحمر والبحر المتوسط ونهر النيل والبحيرات التىتمتلكها مصر، و3% يتم استيرادها من الخارج من الأنواع التي تعيش بالمياه الباردة منها الماكريل وسمك الرنجة، وذلك في اطار الخطةالتي وضعتها الدولة بهدف توفير الغذاء الصحي والآمن للمواطنين من الاسماك الذى يعد بديلًا عن البروتين الحيواني.