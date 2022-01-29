العراق.. مقتل الخلية الإرهابية المسؤولة عن حادث العظيم

أعلنت خلية الإعلام الأمنى بالعراق، مقتل الخلية الارهابية المسؤولة عن حادثة العظيم بمحافظة ديالى.



ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن بيان للخلية الأمنية أنه "بعد أن تعهدت قواتنا الأمنية بأخذ الثأر لشهدائنا الأبطال فى حادثة العظيم التى راح ضحيتها عددا من المقاتلين، تمكن الأبطال فى جهاز الأمن الوطنى وبجهود مستمرة من تحديد الموقع الدقيق لمكان المجموعة الإرهابية فى حاوى العظيم ضمن قاطع عمليات ديالى، التى قامت بهذا العمل الإجرامى".

وأضافت، أن " خلية الاستهداف المشترك فى قيادة العمليات المشتركة، وقيادة القوة الجوية باشرت بالتخطيط والمتابعة ولساعات متواصلة، حيث تم القصاص منهم بتوجيه ثلاث ضربات دقيقة بواسطة طائرات F_16 العراقية، أسفرت حتى الآن عن قتل 9 عناصر إرهابية"، مؤكدة أنه "مازال الواجب مستمرا لدك رؤوس العناصر الإرهابية الجبانة داخل أوكارهم".

وأوضحت: إنه "لم ولن تنام عيون رجال العراق إلا بعد أن تجعل أرض هذا البلد مقبرة لكل من يحاول المساس بأمن هذا الوطن، وسنزف بشرى لاحقة عن عملية أمنية أخرى تسر قلوب العراقيين".