حصاد الـ "توك شو".. تكلفة تطبيق مشروع الجينوم المصري.. وكشف موعد ذروة الموجة الحالية لكورونا وانكسارها

شهدت مصر على مدار 24 ساعة، العديد من القضايا الهامة، التي ركزت عليها برامج التوك شو، والقنوات الفضائية، من بينها، إعلان موعد ذروة الموجة الحالية لفيروس كورونا وانكسارها، وتكلفة تطبيق مشروع الجينوم المصري.

وفيما يلي، ترصد "الفجر"، أبرز ما جاء ببرامج "التوك شو" خلال الساعات الفائتة:

"شبكوا في بعض.. والعدوى عائلية"

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، عن تطورات الوضع الصحي بعد تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا، موضحًا أنه مع انتشار المتحور الجديد هناك زيادة في الإصابات.

وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المتحور الجديد أكثر عدوانية وعدوى، حيث تنتقل العدوى من مصاب واحد إلى نحو 14 أو 16 شخصًا، معقبا: "العدوى عائلية وأسرية من أول الطفل للرجل الكبير.. رغم إن بعض المصابين ليس لديهم أعراض أو يعتقدون لديهم برد أو رشح.. إحنا في موسم كورونا وكل حاجة نشك فيها إلى أن يثبت العكس".

ولفت إلى أن معدل الوفيات بمحتور كورونا الجديد ما زال منخفضًا، محذرًا من الحصول على مضادات حيوية دون استشارة طبيب، لأنها تفقد تأثيرها كما أنه ليس كل مضاد حيوي يصلح لكل مريض، معقبا: "العالم كله يشتكي من ذلك"، مشسرا إلى أنه جرى إعداد نسخة أخرى من بروتوكول علاج مرضى كورونا، وتم إضافة أدوية جديدة لعلاج كورونا، منوهًا بأن الموجة الرابعة متصلة مع الموجة الخامسة، معقبًا: “شبكوا في بعض.. الموجة بتجري ورا الموجه ولحقتها".

منتصف فبراير المقبل

توقع الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، أن تكون ذروة الموجة الرابعة في منتصف فبراير المقبل قبل أن تنكسر الموجة في الأسبوع الأول أو الثاني من مارس.

وقال "الحداد" في اتصال هاتفي مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية "أون" اليوم السبت إنه من الخطأ الاعتقاد أن الإصابات فقط تتعلق بمتحور أوميكرون والسلالات الأخرى تعمل على الأرض.

وأضاف "مخاوفنا رغم ضعف متحور أوميكرون تتعلق بالفئات الكبيرة في السن ومن يرفض تلقي اللقاح حتى الآن وهذه الشرائح ستتعرض لعواقب خطيرة جدًا رغم أن الفيروس أقل حدة".

وتابع "صحيح أوميكرون يصيب الجهاز التنفسي العلوي لكن السلالات الأخرى لازالت تعمل بدليل وجود إصابات رئوية حتى الآن، فكورونا هو كورونا مهما اختلفت السلالات.

واستطرد "نصيحتي هي تلقي اللقاح وإتباع الإجراءات الاحترازية لتقليل حدة الإصابات ورسالتي لمرضى الحساسية: " أرجوكم ارجعوا واظبوا على بخاخة الأنف والصدر لمرضى الحساسية".

وشدد على دور اللقاحات في تقليل الإصابات بمتلازمة ما بعد كورونا من تليف رئوي وغيره من الأعراض المصاحبة لمرحلة ما بعد التعافي.

تكلفة تطبيق مشروع الجينوم المصري

اعتبر الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، أن العلاج بتطبيق مشروع الجينوم تقدمًا كبيرًا جدًا على المستوى الطبي، موضحًا أن هذه التقنية تعتمد على التركيب الجيني للإنسان والأدوية.

وقال الدكتور محمود صقر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، مساء اليوم السبت، إن العلاج بعد تطبيق هذا مشروع الجينوم سيكون تفصيليًا، ويعتمد على تحليل وراثي، لتحديد أفضل الأدوية في علاج الأمراض.

وكشف رئيس أكاديمية البحث العلمي، عن أن تكلفة تطبيق العلاج بالجينوم المصري ستعادل 2 مليار جنيه، موضحًا أن المرحلة الأولى من بدء العلاج ستكون مليار جنيه.

وقال فى هذا الصدد: "مشروع الجينوم المصري يحتاج إلى 2 مليار جنيه"، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتقليص مدة الانتهاء من مشروع الجينوم إلى 3 سنوات.

وأضاف أنه "يعرف هذا النوع من الطب ما بين الأطباء بأنه الطب الشخصي الذي يعتمد على التركيب الجيني"، موضحًا أن "العلاج مستقبلًا سيعتمد على التركيب الجيني للإنسان، وما يصلح لعلاج مريض قد لا يصلح لعلاج غيره".

كما أشار الدكتور محمود صقر إلى أن تفشي فيروس كورونا كان دافعًا لسرعة البدء فى تطبيق مشروع الجينوم المرجعي المصري.