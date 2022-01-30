اليوم.. سليم سحاب يحيى حفلًا على المسرح الكبير بالأوبرا

الفجر الفني
سليم سحاب
سليم سحاب
Advertisements

يحيى المايسترو سليم سحاب اليوم الأحد حفلًا موسيقيًا في دار الأوبرا المصرية على خشبة المسرح الكبير.

 

ويقام الحفل مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا.

 

وإجرى سليم سحاب المسئول عن "كورال أطفال مصر"، د في وقت سابق اختبارات لأطفال من دور الرعاية لزيادة عدد فريق الكورال، وذلك بالاشتراك مع الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بالوزارة.

يأتي ذلك في إطار اهتمام الوزارة بتنمية قدرات أبناء مؤسسات الرعاية وتحقيق مبدأ الدمج المجتمعي للأبناء من خلال الأنشطة والمواهب المختلفة.

 

 

المايسترو سليم سحاب حفل الأوبرا
Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. اندلاع حريق في محطة وقود بالفيوم

"اتفرج في البيت ببلاش".. 4 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر والمغرب في كأس أمم إفريقيا

نجم الزمالك السابق: كنت السبب في فوز مرتضى منصور برئاسة النادي عام 2005

ميدو: منتخب تونس كان يستحق ركلة جزاء أمام بوركينا فاسو

سنخسر في هذه الحالة.. ميدو يوجه رسالة نارية للاعبي منتخب مصر قبل موقعة المغرب

تردد قناة الرياضية المغربية Arryadia TNT HD الناقلة لمباراة مصر والمغرب egypt Vs Moroco

نعي مؤثر من لميس الحديدي لياسر رزق ورسالة نارية للإخوان

نجم المغرب السابق: السرعات الجنونية سلاحنا للفوز على مصر