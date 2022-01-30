اليوم.. سليم سحاب يحيى حفلًا على المسرح الكبير بالأوبرا

يحيى المايسترو سليم سحاب اليوم الأحد حفلًا موسيقيًا في دار الأوبرا المصرية على خشبة المسرح الكبير.

ويقام الحفل مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا.

وإجرى سليم سحاب المسئول عن "كورال أطفال مصر"، د في وقت سابق اختبارات لأطفال من دور الرعاية لزيادة عدد فريق الكورال، وذلك بالاشتراك مع الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بالوزارة.

يأتي ذلك في إطار اهتمام الوزارة بتنمية قدرات أبناء مؤسسات الرعاية وتحقيق مبدأ الدمج المجتمعي للأبناء من خلال الأنشطة والمواهب المختلفة.