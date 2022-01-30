أسعار الدولار فى مصر اليوم الأحد 30 يناير 2022

الاقتصاد
بوابة الفجر
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استقرت أسعار الدولار فى مصر اليوم الأحد  30 يناير 2022، وسط حالة من الهدوء تسيطر على أسعار العملةالأمريكية مقابل الجنيه، وبلغ متوسط سعر 15.65 جنيها للبيع، 15.75 جنيها للشراء مقابل الجنيه المصري.

وسجل سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري، اليوم الجمعة 21 يناير 2022، سعر 15.63 جنيها للشراء، 15.76 جنيها للبيع،فيما سجلت العملة الأمريكية  أعلى سعر في مصرف أبوظبي الاسلامي بقيمة 15.67 جنيها، في حين  يقدم بنك مصر أقل سعر لبيعالدولار15.69 جنيها.


سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

15.68 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

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