أسعار الذهب فى مصر اليوم الأحد 30-1-2022

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

استقرت أسعار الذهب فى مصر، مع العطلة الإسبوعية لسوق الصاغة اليوم الأحد، بعد تراجعها بنحو 25 جنيها للجرام، متأثرة بالانخفاض الطارئ على البورصات العالمية، حيث سجلت الأوقية نحو 1780 دولارًا.


بلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 677.25 جنيهًا.

فيما سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 790 جنيه.

ووصل  سعر الذهب عيار 24 إلى 903 جنيهًا.

و سجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 6320 جنيهًا.

 

سعر الذهب اليوم عالميًا:


ضربت بيانات الاقتصاد الأمريكي الأخيرة الذهب في مقتل، والتي جاءت بعد ساعات من تصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي بشأنأسعار الفائدة، حيث شدد على رفع سعر الفائدة في أقرب وقت وقوة الاقتصاد الأمريكي.

ads
Advertisements

الأكثر قراءة

برشلونة يقرر الإبقاء على نجمه

كيروش يرفض الدفع بهذا الثنائي أمام المغرب في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا

بعد الهجوم عليها.. أديب: "بوسي مغلطتش.. وأتمنى أعيش في رياض محمد بن سلمان"

"اتفرج في البيت ببلاش".. 4 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر والمغرب في كأس أمم إفريقيا

عاجل.. اندلاع حريق في محطة وقود بالفيوم

"أبو العروسة" يتصدر تريند "تويتر" بعد عرض أولى حلقات الموسم الثالث

“كاف” يحدد موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني بدوري أبطال إفريقيا

حالة الطقس اليوم الأحد.. وتحذير عاجل لمرضى الجيوب الأنفية