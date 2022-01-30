حالة الطقس اليوم الأحد.. وتحذير عاجل لمرضى الجيوب الأنفية

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أرشيفية
أرشيفية
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل الطقس اليوم الأحد الموافق 30 من يناير لعام 2022، حيث يسود البلاد انخفاض تدريجي في درجات الحرارة ويسود طقس متقلب على معظم أنحاء البلاد.

حالة الطقس المتوقعة اليوم

وحذرت الأرصاد الجوية من حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد، معلنة وجود رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

رياح مثيرة للرمال والأتربة

وقالت الأرصاد الجوية في بيانها، أن الرياح ستكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة، ناصحة مرضى الجيوب الأنفية بتوخي الحذر.

استمرار انخفاض الحرارة

ومن حهتها، أكدت الأرصاد الجوية استمرار انخفاض الحرارة، ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

طقس مائل للبرودة

وأوضحت الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للبرودة على جنوب الصعيد.

طقس مائل للبرودة ليلا

وعن حالة الطقس في فترات الليل، توقعت الأرصاد أن يسود البلاد طقس شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.


فرص أمطار خفيفة

وعن حالة الطقس اليوم فسيكون هناك فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

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