مصر والمغرب في كأس الأمم الأفريقية.. تعرف على موعد المباراة والقنوات الناقلة

ننشر لكم في النقاط التالية، التفاصيل الكاملة حول موعد مباراة مصر والمغرب في كأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة، حيث تصدر موعد مباراة مصر والمغرب تريند جوجل في الساعات الأخيرة، حيث يترقب مشجعي الكرة المصرية خوض اللاعبين مباراة قوية لمواصلة رحلة البحث عن اللقب القاري الثامن.

موعد مباراة مصر والمغرب

يلتقى منتخب مصر مساء اليوم الأحد 30 يناير 2022 نظيره منتخب المغرب في مباراة صعبة، باحثا عن الفوز لكي يلقب القاري الثامن، ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث تأهل المنتخب المصري لدور الثمانية بعد فوزه على كوت ديفور في دور الـ16 عبر ركلات الجزاء.

وعن موعد المباراة من المقرر أن يلتقي الفريقين في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، والسادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة، والرابعة عصرًا بتوقيت الكاميرون، والسابعة مساء بتوقيت أبوظبي، على أرض ملعب “أحمد أهيدجو” في العاصمة الكاميرونية ياوندي.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والمغرب

تنقل مباراة مصر والغرب عبر شاشة قناة بي إن سبورتس أتش دي ماكس 2 beIN Sports HD 2 Max، وشاشة قناة بي إن سبورتس أتش دي ماكس 1 beIN Sports HD 1 Max.

تشكيل منتخب مصر أمام المغرب

وعن التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام الكاميرون؛ وفقا للتدريبات الأخيرة، من المتوقع أن يخوض البرتغالي كارلوس كيروش بتشكيل يضم كلا من:

في حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

في خط الدفاع: عمر كمال وأحمد حجازي ومحمد عبد المنعم وأحمد فتوح.

في خط الوسط: محمد النني وعمرو السولية وأيمن أشرف.

في خط الهجوم: محمد صلاح ومصطفى محمد وعمر مرموش.