380 مليون طن حجم تجارة الغاز المسال بالعالم خلال عام



بلغ إجمالي صادرات الغاز الطبيعي المسال في السوق العالمي خلال الربع الرابع من عام 2021 نحو 99 مليون طن، مقارنة بنحو 92.3 مليون طن خلال الربع المماثل من عام 2020، أي بمعدل نمو على أساس سنوي نحو 7.3 %،وذلك وفقا لتقرير تطور الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين خلال الربع الرابع من عام 2021.



وأشار التقرير الصادر عن منظمة الدول العربية المصدرة للبترول "أوابك "،"،أن ذلك هو أعلى معدل ربع سنوي تحققه تجارة الغاز الطبيعي المسـال على الإطلاق، ويعطي إشـارة واضحة باستمرار تعافي السـوق العالمي من تداعيات جائحة فيروس كورونا ( كوفيد -19 ) التي كان لها تداعيات سلبية على النشاط الاقتصادي العالمي، والدور المحوري للغاز الطبيعي في تلبية الطلب العالمي على الطاقة.



وذكر التقرير، الذي أعده خبير الصناعات الغازية بمنظمة "أوابك " المهندس وائل حامد،أنه إجمالا كأداء على مستوى عام 2021، فقد بلغ إجمالي صـادرات الغاز الطبيعي المسال في السوق العالمي نحو 380 مليون طن وهو أعلى رقم تسجله الصناعة في تاريخها الممتد على مدار أكثر من خمسة عقود، وذلك مقابل 355.1 مليون طن في عام 2020 أي بنمو سـنوي نسـبته 7 %، وهذه رسالة مهمة تؤكد على استمرار الدور الحيوي والمحوري للغاز الطبيعي في منظومة الطاقة العالمية.

