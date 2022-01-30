طقس اليوم| الأرصاد: رياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة بهذه المناطق

طقس اليوم.. كشفت الأرصاد الجوية عن المناطق التي تتعرض لهبوب رياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة اليوم الأحد الموافق 30-1-2022.

استمرار انخفاض الحرارة

وعن طقس اليوم، توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد، استمرار انخفاض الحرارة ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

طقس اليوم

وأوضحت الأرصاد الجوية أن يسود البلاد مائل للبرودة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للبرودة على جنوب الصعيد.

شديد البرودة

وأكدت الأرصاد الجوية أن يشهد البلاد طقس شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.



أمطار خفيفة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة

وقالت الأرصاد الجوية إن هناك نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة



درجات الحرارة اليوم

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد، القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 08 درجة، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 10 درجة، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 08 درجة، وسوهاج العظمى 17 درجة والصغرى 05 درجة، وقنا العظمى 17 درجة والصغرى 06 درجة، وأسوان العظمى 19 درجة والصغرى 08 درجة، وسانت كاترين العظمى 11 درجات والصغرى -2.

