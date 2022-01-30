التضامن تنفي حصول مواطن على معاش "تكافل وكرامة" ولديه 22 مليون جنيه

علقت وزارة التضامن الاجتماعي، على الخبر الذي تداولته مواقع إلكترونية وصحف ورقية بعنوان "على طريقة البخيل وأنا.. يعول أسرته بمعاش تكافل وكرامة ووجدوا في حسابه بالبنك 22 مليون جنيه"، إلى أن مواطنا في مركز جرجا جنوب سوهاج يحصل على معاش تكافل وكرامة، وعندما توفي، اكتشفت أسرته أن لديه حساب في أحد البنوك تقدر ثروته بقيمة 22 مليون جنيه مصري.

وقالت الوزارة - في بيان اليوم الأحد - إن الخبر المُشار إليه قديم، وسبق نشره في شهر يونيو الماضي، كما تم نفيه من قبل مديرية التضامن الاجتماعي بسوهاج في حينها، بعد فحص قواعد البيانات الخاصة ببرنامج تكافل وكرامة بدقة وتم التأكد أن المواطن غير مستفيد من البرنامج بأي شكل من الأشكال.

وأضافت الوزارة، أنها وجدت الخبر متداولًا مرة أخرى، مؤكدة مجددا عدم صحة الواقعة جملة وتفصيلًا، حيث إن المواطن المقصود بالخبر، هو جاد عبد اللطيف محمد عطا الله أحمد، وزوجته هي المواطنة بخيته محمد محمد عطا الله، وهو متوفي منذ منتصف شهر أبريل الماضي، والأسرة تصرف معاشا تأمينيا قدره 1300 جنيه وهذا كل ما كانت تصرفه أسرة المواطن قبل وفاته كمعاش تأميني اشترك فيه المواطن طيلة فترة عمله أثناء حياته.

وبالتواصل مع أفراد الأسرة، بما ورد في الخبر المتداول، أكد أبناء المواطن المتوفي بأن هذا الخبر عار تمامًا عن الصحة، ولم يتم مخاطبتهم من أي بنك بأي خطابات تذكر.

وثمنت وزارة التضامن الاجتماعي، الدور الكبير الذي يقوم به الإعلام المصري في التوعية والتثقيف، وهو شريكًا أصيلًا في كافة برامج الوزارة وأنشطتها، ولذلك تحرص دائمًا على التواصل المستمر مع وسائل الإعلام ومدها بالبيانات المدققة والحقائق أولًا بأول.