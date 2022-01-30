مسئولو "الإسكان" يتفقدون مشروعات الكهرباء والطرق والمرافق بالعاشر من رمضان



تفقد المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس الهيئة، عددٍ من المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة العاشر من رمضان، يرافقهما المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، ومسئولو الهيئة والجهاز، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة متابعة المشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة.



واستهل مسئولو الإسكان جولتهم بالمدينة، بتفقد مشروعات الطرق المؤدية لمحطتى القطار الكهربائى الجارى الانتهاء منهما، بجانب متابعة أعمال المرافق بالمشروعات، وكذا تم المرور على محطتي محولات كهرباء "S10 - S13" لخدمة المناطق الصناعية الثقيلة ومنطقة المطورين الجنوبية.



كما تفقد مسئولو الإسكان، محطتى الصرف الصحى رقمي (3، 4)، لاستقبال صرف المناطق الصناعية جنوب المدينة، ومنطقة المطورين الجنوبية، ومنطقة المجمعات الصناعية.



ومن جانبه أكد المهندس عبدالمطلب ممدوح، أن الزيارة تأتي في إطار حرص وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على إنجاز خُطة الدولة الشاملة والعمل على قدم وساق للانتهاء من تنفيذ كافة المشروعات فى التوقيتات المحددة.



