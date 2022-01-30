الضرائب: تشكيل وحدة لمحاسبة أصحاب ملفات سيارات الأجرة والنقل بالقاهرة



أعلن رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، تشكيل وحدة تختص بمحاسبة أصحاب ملفات سيارات الأجرة والنقل الخفيف حتى 5 طن بمنطقة القاهرة رابع، وتدخل هذه الوحدة ضمن الاختصاص الجغرافى للمأموريات التابعة للمنطقة، ويأتى تشكيل هذه الوحدة تنفيذًا لقرار وزير المالية رقم (596) لسنة 2021، مؤكدًا على المتابعة المستمرة لوزير المالية لسير عملية التطوير والدمج في منطقة القاهرة رابع بهدف ضمان تقديم الخدمات الضريبية للممولين بالشكل المرجو.



وأوضح الدكتور "السيد صقر رئيس قطاع شئون المناطق والمراكز والمنافذ" أن تشكيل هذه الوحدة يأتى للتيسير علي أصحاب هذه السيارات ولسرعة إنجاز الخدمات الخاصة بهم وتقديمها بالكفاءة المطلوبة، مثل خطابات للورثة والمرور وغيرها، مما يؤدي إلى توفير جهد ووقت هذه الفئة، لافتًا إلى أن عدد الملفات العاملة لسيارات الأجرة والنقل الخفيف حتى 5 طن يبلغ ما يقرب من 107 ألف ملف، مشيرًا إلى أن هذه الوحدة تقع في منطقة المعادى تحديدا أعلى مترو ماركت بكورنيش النيل.



وأشار الدكتور "السيد صقر" إلى أن المصلحة تقوم بالعديد من الإجراءات لتقديم خدمات ضريبية متميزة للممولين وتيسيرًا عليهم خاصة مع تطبيق دمج، مأموريات القيمة المضافة ومأموريات الدخل من حيث الهيكل الوظيفي والمباني واجراءات العمل، فى 10 مأموريات تابعة لمنطقة القاهرة رابع بالتزامن مع نشر منظومة الاعمال الضريبية الجديدة، لافتًا إلى أن دمج المأموريات على مستوى الجمهورية يتم تدريجيًا.



