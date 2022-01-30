"المهندسين" تعلن القائمة الأولية للمرشحين لانتخابات النقابة

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين، برئاسة المهندس هاني محمد محمود، وزير الاتصالات الأسبق، ومستشار رئيس الوزراء، عن القائمة الأولية للمرشحين.

وأكد المهندس هاني محمد محمود، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أنه تم عقد اجتماع موسع مع هيئة النيابة الإدارية للاتفاق المبدئي علي كافة الإجراءات الخاصة بالإشراف القضائي الكامل علي العملية الانتخابية، مؤكدا أنه تم نشر لينك الاستعلام عن اللجان الانتخابية الأسبوع الماضي تسهيلا علي السادة المهندسين والمهندسات لمعرفة لجانهم الانتخابية من الآن وذلك طبقا لمخطط تقسيم الشعب الهندسية.

ومن جانبه قال المهندس أحمد السيد عضو اللجنة العليا للانتخابات، علي أنه يتم استقبال التنازلات والطعون يومي الأحد والإثنين الموافق ٣٠ و٣١ يناير ٢٠٢٢، علي أن يتم إعلان القائمة النهائية للمرشحين يوم السبت الموافق ٥ فبراير ٢٠٢٢ ومن بعدها يتم بدء برنامج الدعاية الانتخابية للمرشحين ولمدة ١٨ يوما.

على أن يتم إجراء انتخابات رؤساء النقابات الفرعية، ونصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية، ونصف أعضاء مجالس الشُّعب الهندسية، ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات، 25 فبراير المقبل، لافتًا إلى انتخاب النقيب العام والأعضاء المكملين، سيكون في 4 مارس المقبل.

وتكون الإعادة بين رؤساء النقابات الفرعية؛ حال عدم حصول أحد المرشّحين على الأغلبية المطلقة من عدد الأصوات الصحيحة للحاضرين، وكذلك الإعادة على منصب النقيب، 11 مارس المقبل؛ حال عدم حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة من عدد الأصوات الصحيحة المشاركة.

وتجرى الانتخابات على مقاعد النقيب العام، ورؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات، والأعضاء المكملون، ويكون تمثيلهم بالمجلس الأعلى للنقابة بـ11 عضوًا مكملًا، على أن يكون بينهم مهندسين من شعب (الهندسة الكهربائية، والمدنية، والميكانيكية، والمعمارية، ومهندس عن شعب هندسة تعدين وبترول وفلزات، والكيميائية والنووية، وصناعة الغزل والنسيج)، في حين ينتخب أعضاء النقابة، مجالس الشعب الهندسية، وهى (الكهربائية، والمدنية، والميكانيكية، والمعمارية)، إذ إن مجلس كل شعبة يتطلب على مستوى الجمهورية 3 مهندسين ممن مضى على تخرجهم أكثر من 15 سنة، و3 آخرين ممن مضى على تخرجهم أقل من 15 سنة.

