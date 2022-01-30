السجن المؤبد والعزل لموظف بحي وسط الإسكندرية اختلس وقودا بـ2 مليون جنيه

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار إيهاب محمود إسماعيل، رئيس المحكمة، بالسجن المؤبد والعزل من الوظيفة موظف بحي وسط ورد مبلغ مليون وتسعمائة وتسعة وتسعون ألف ومائتين وسبعة وتسعون جنيها وستون قرشا وكذلك تغريمه نفس قيمة المبلغ لاتهامه باختلاس مواد بترولية من محطة بنزين.

وصدر القرار بعضوية كل من المستشار عبدالفتاح محمد عبد الفتاح والمستشار إمام محمد فؤاد الصيرفي سكرتير الجنايات السيد البتانوني.

وتعود أحداث القضية رقم 582 لسنة 2021 جنايات قسم باب شرقي الإسكندرية عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة بقيام المتهم بالاستيلاء على المواد البترولية من محطة وقود دائرة القسم.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة قيام المتهم "أ.ح.م" موظف حي وسط، أمين محطة وقود الحضرة المملوكة لمحافظة الإسكندرية بصفته موظف عام اختلس كميات من الوقود بلغ مقدارها 988213 لتر سولار و1501 لترا من البنزين 80 وكمية 82351 لتر بنزين 92 التي بلغت قيمتها السوقية(مليوني ومائتي وستة آلاف وتسعمائة وأربعة عشرة جنيها وثلاثة وتسعون قرشا) وذلك عند نقل تلك الكميات إلى محطة وقود الحضرة عقب وصولها من الجمعية التعاونية للبترول وقام بوضع الكارت الممغنط داخل ماكينة صرف الوقود المسلمة له لإثبات تفريغ شحنات الوقود داخل المحطة على خلاف الحقيقة.

وتبين من التحقيقات التزوير في محررات رسمية وهى فواتير الشراء ومحاضر الفحص وسجلات الإضافة ونماذج المخازن الحكومية وفواتير الوقود.

وبعرض الواقعة على النيابة لمباشرة التحقيقات أمرت بإحالة القضية إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم على المتهم.