يوسف البلايلي على رادار التعاون السعودي

تصدر يوسف البلايلي النجم الجزائري، اليوم الأحد، الموافق الـ30 من يناير 2022، تريند محرك البحث الشهير جوجل، تزامنا مع قربه من الانضمام لصفوف نادي التعاون السعودي.

يوسف البلايلي

واقترب اللاعب يوسف البلايلي من الانضمام إلى التعاون السعودي المنضم إليه مؤخرا نجمنا المصري مصطفى فتحي لاعب الزمالك السابق، ليكونا ثنائيا من المتوقع أن يكون ناريا.

ضم يوسف البلايلي

وخرج يوسف البلايلي من صفوف نايه السابق قطر القطري بعد البطولة العربية الأخيرة في ظروف غامضة ومبعد مباراة الجزائر ليخرج النادي القطري ويعلن استغنائه عن يوسف البلايلي.

الاستغناء عن يوسف البلايلي

ومن المقرر أن ينتقل اللاعب يوسف البلايلي في صفقة انتقال حر لى نادي التعاون السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعد فسخ نايه القطري التعاقد معه.

التعاون ويوسف البلايلي

وبات التعاون السعودي على بعد خطوات قليلة من حسم صفقة ضم الجزائرى يوسف البلايلى خلال الميركاتو الشتوى الجارى، بعدما قدم له عرضا لمدة موسم ونصف.

بيان الاستغناء عن يوسف البلايلي

وأصدر نادي يوسف البلايلي السابق يانا أكد فيه اتفاقه مع اللاعب بفسخ العقد بالتراضي، وجاء فسخ العقد بعد مشاورات بين اللاعب والنادي، في مفاجأة كبيرة.

ظهور يوسف البلايلي مع الجزائر

ولعب يوسف البلايلي مع المنتخب الجزائرى في بطولة كأس أمم إفريقيا 2021، المقامة حاليا في الكاميرون، والتي شهدت خروج محاربي الصحراء من مرحلة المجموعات.

مصطفى فتحي ويوسف البلايلي

وحصل التعاون السعودي خلال سوق الانتقالات الشتوية على خدمات نجم الزمالك مصطفى فتحى حتى نهاية الموسم الجارى، إلى جانب قرب ضم يوسف البلايلي في الانتقالات الشتوية.