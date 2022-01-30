التفاصيل الكاملة حول استمارة الثانوية العامة 2022.. الخطوات والرابط وآخر موعد للتسجيل.. ازداد البحث في الفترة الماضية من جانب طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم، عن آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة، خطوات تسجيل استمارة التقدم لامتحانات العام الدراسي 2022.

وحرصا من بوابة “الفجر” الإلكترونية على توفير كافة التفاصيل حول ما يخص الثانوية العامة، ننشر لكم في السطور التالية لطلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور خطوات ومواعيد تسجيل استمارة التقدم لامتحانات العام الدراسي 2022.

آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة

وعن مواعيد تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022، تم فتح باب التسجيل من 25 يناير، ومن المقرر أن يستمر حتى 24 فبراير المقبل.

خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة

وعن خطوات تسجيل استمارة التقدم لامتحانات العام الدراسي 2022، نستعرض لكم كافة التفاصيل في النقاط التالية:

ـ على الطلاب الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم.

ـ الدخول على رابط هنا

ـ يتم كتابة وتسجيل الاستمارة باستخدام البريد الموحد للطالب.

ـ بعد الدخول على رابط تسجيل الاستمارة قم بكتابة البيانات المطلوبة، التي تتطلب كلا من (اسم الطالب كما هو مدون بشهادة ميلاده وتاريخ الميلاد والمحافظة التبع لها الطالب ومحل إقامته والرقم القومي).

- على الطلاب مراجعة مواد التخصص لكل شعبة قبل طباعة الاستمارة.

-على الطلاب تدقيق الشعبة واللغة الثانية والديانة قبل طباعة الاستمارة.

ارشادات هامة على الطالب اتباعها قبل طباعة الاستمارة

في حالة لم يتوفر لدى الطالب بريد إلكتروني، يمكنه الحصول عليه من خلال رابط إنشاء البريد الإلكتروني المدرسي، لاستكمال البيانات وطباعة الاستمارة.

يجب أن تكون الصورة المطبوعة على الاستمارة هي نفس الصورة التي ستقدم مع الاستمارة خلفية بيضاء مقاس 4×6.

لا بد من أن يرجع الطالب بيناته جيدا، على أن تكون جميع البيانات الخاصة بالطالب المدونة على الاستمارة سليمة دون خطأ.

- في حالة وجود خطأ في بیانات الاستمارة الالكترونية على الطالب عدم طباعتها والتوجه فورا للمدرسة.

- طباعة الاستمارة مسئولية الطالب وولي أمره لأنها تطبع بمعرفته من على التابلت الخاص بالطالب لذلك إذا وجد خطأ، عليه التوجه لحجرة الإرشاد التعليمي فورا لتصحيح الخطأ على الموقع قبل الطباعة.

- قبل تسليم الاستمارة على الطالب وولى أمره التوقيع عليها في المكان المخصص لكلا منهما أمام أعضاء حجرة الإرشاد التعليمي.

ـ يجب مراجعة البيانات بدقة ثم طباعة الاستمارة.

ـ تسليمها للمدارس ومرفق معها رسوم دخول الامتحان وتأمين التابلت والمصروفات الدراسية.