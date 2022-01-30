محافظ الغربية يتفقد لجان الشهادة الإعدادية ويحيل رئيس أحد اللجان للتحقيق (صور)

تفقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، صباح اليوم، يرافقه المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، عددا من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية، بإدارة شرق طنطا التعليمية، وذلك للاطمئنان على سير الامتحانات بشكل سليم وآمن في ظل الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، وخلال الجولة تفقد المحافظ أداء الطلاب لامتحان مادة الدراسات الاجتماعية داخل اللجان.

ووجه المحافظ، وكيل وزارة التربية والتعليم، بتحويل رئيس أحد اللجان والمراقبين للتحقيق والإيقاف عن العمل، بسبب فصل الكهرباء داخل عدد من اللجان المخصصة لعقد الامتحانات، حيث تم إعادتها خلال دقائق في تواجد المحافظ.



وأكد المحافظ، ضرورة توفير كافة سبل الراحة والأمان للطلاب من حيث الإضاءة والتهوية الجيدة، وتوفير العناية الطبية اللازمة، وتذليل أي عقبات أمامهم، مشددًا على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من قياس درجة الحرارة قبل دخول اللجان، وارتداء الكمامة، تطهير وتعقيم اللجان مع وجود زائرة صحية داخل كل مبنى وتقليل أعداد الطلاب داخل اللجان.



ومن جانبه أشار وكيل وزارة التربية والتعليم أنه تم تشكيل غرف عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة أعمال الامتحانات على مدار الساعة مع غرف العمليات بالإدارات الفرعية، حيث يؤدي ٨٩٣٠٥ طلاب، امتحانات الشهادة الإعدادية العامة داخل في عدد ٤٣٧ لجنة كما يؤدي ٤٦٨١ طالبا امتحانات الإعدادية المهنية داخل ٢٦ لجنة.