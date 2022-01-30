مباريات كأس أمم إفريقيا اليوم الأحد 30-1-2022 والقنوات الناقلة

مباريات كأس أمم إفريقيا، اشتعلت مواجهات بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها الكاميرون، بعدما شهدت مباريات ثمن النهائي مفاجآت كبيرة، كان أبرزها خروج المنتخب التونسي الشقيق على يد بوركينا فاسو.

مباريات كأس أمم إفريقيا

وتستكمل اليوم الأحد الموافق الـ30 من يناير 2022، مباريات كأس أمم إفريقيا في الدور ربع النهائي، بمباراتين من العيار الثقيل على رأسهما موقعة منتخب مصر والمغرب.

موعد مباريات كأس أمم إفريقيا

وتستمر مباريات كأس أمم إفريقيا في نسختها الـ33 والتي انطلقت في الـ9 من يناير حتى السادس من فبراير المقبل، حيث يسدل الستار اليوم الأحد عن الفرق التي ستشارك في الدور ربع النهائي.

مباريات كأس أمم إفريقيا اليوم "الدور ثمن النهائي

ويلعب منتخب مصر اليوم أمام نظيره المغربي ضمن مباريات كأس أمم إفريقيا ثمن النهائي، والتي تلعب في تمام الخامسة مساء، على ملعب "أحمدو أهيدجو" فى ياوندي، بعدما قدمت المباراة ساعة.

نتائج مباريات كس أمم إفريقيا

وشهدت مباريات كأس أمم إفريقيا مفاجآت كبيرة حيث شهد الدور ثمن النهائي خروج منتخب تونس على يد بوركينا فاسو الذي تغلب عليه بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما أمس، بينما صعد الكاميرون وينتظر الفائز من مصر والمغرب اليوم.

مباريات أمم إفريقيا اليوم الاحد

مصر × المغرب

الساعة 5 مساء

ملعب "أحمدو أهيدجو"

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السنغال × غينيا الإستوائية

الساعة 9 مساء

ملعب "أحمدو أهيدجو"

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