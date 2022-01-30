"المالية" تطرح سندات خزانة بقيمة 2.75 مليار جنيه

تطرح وزارة المالية اليوم، سندات خزانة آجال متعددة تتوزع بين 3 و7 سنوات وتصل قيمتها الإجمالية إلى نحو 2.75 مليارات جنيه.

وأعلن البنك المركزي طرح سندات الخزانة أجل 3 سنوات بقيمة 2 مليار جنيه صباح اليوم الأحد الموافق، بينما سيطرح سندات خزانة أجل 7 سنوات بقيمة 750 مليون جنيه صباح غدًا الاثنين الموافق لـ 31 يناير الجاري.

وتقوم وزارة المالية بمنح البنك المركزي المصري تفويض تنظيمي لإدارة طروحات أذون الخزانة بشكل لسد عجز الموازنة العامة للدولة.