مصدر بـ "التموين" يوضح حقيقة وجود رابط لتحديث بطاقة التموين

الاقتصاد
بوابة الفجر
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نفي مصدر مسؤول في وزارة التموين والتجارة الداخلية، ما يتداول بشأن رابط تحديث بطاقة التموين، مؤكدا أن الوزارة لم تنته حتى الآن من محددات استكمال بيانات بطاقات التموين وبالتالي لا يوجد رابط خاص بتحديث بطاقة التموين.

وقال المصدر في تصريحات صحفية، إنَّ استمارة استكمال بيانات بطاقات التموين ستكون إجبارية على كل مواطن يمتلك بطاقة تموين ومقيدا على قاعدة بيانات منظومة الدعم، مشيرا إلى أن جميع بيانات منظومة دعم التموين هي بيانات سليمة، وأن ما ترغب فيه وزارة التموين هو فقط استكمال بيانات بطاقات المواطنين.

وأوضح المصدر أن الوزارة لم تقرر حتى الآن عما إذا كانت استمارة استكمال البيانات ستتاح في مكاتب التموين فقط أم ستتاح أيضًا عبر المنصات الرقمية لخدمات التموين.


 

 


 

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