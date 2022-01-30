“الضرائب” توضح حقيقة الطعن على ضريبة كسب العمل

الاقتصاد
بوابة الفجر
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نفت مصلحة الضرائب المصرية فى بيان لها ما تداولته مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن الطعن علي ضريبة كسب العمل من خلال لجنة أعضاء الربط النهائي، مؤكدة أن ماتم تداوله لا يمت لمصلحة الضرائب بصلة من قريب أو من بعيد وأن المصلحة غير مسئولة عن أي تعاملات مع تلك الكيانات غير المعتمدة.

وأكد بيان المصلحة أن من يتعامل مع هذه الإعلانات مجهولة المصدر فليتحمل مسئولية ذلك؛ مشيرًا إلي أن المصلحة لم ولن تتهاون في حقها القانونى مع من يتعمد الزج بإسمها في تلك الادعاءات التي تستهدف إستقطاب العاملين بها.

وأوضح البيان أن المصلحة العامة تستوجب علينا أن نتابع عن كثب أي شائعة ونقوم بالرد عليها بشكل قاطع حتي لا يترتب عليها ما لا يحمد عقباه، مضيفا أن المصلحة لديها قنوات تواصل رسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي سواء كانت داخلية أو خارجية تستهدف إيصال المعلومات الموثقة من خلالها.

 

 

 

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