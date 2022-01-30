موعد مباراة الأهلى والبنك اليوم في كأس الرابطة

يخوض الأهلي مباراة مهمة أمام فريق البنك الأهلي اليوم الأحد الموافق الـ30 من يناير 2022، ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الثانية ببطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

مباراة الأهلى والبنك

وتلعب مباراة الأهلى والبنك اليوم على أرضية استاد السلام، في ظروف صعبة على المارد الأحمر الذي خرج من البطولة المستحدثة، حيث لا يمتلك سوى 3 نقاط من 3 تعادلات وهزيمة قاسية بثلاثية من سموحة.

مباراة الأهلى والبنك في كأس الرابطة

وتعد بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، التي تلعب بها مباراة الأهلى والبنك اليوم الأحد هي البطولة المستحدثة التي ستكون البطولة الثالثة الموسمية في مصر بعد الدوري والكأس.

موعد مباراة الأهلى والبنك

تنطلق مباراة الأهلي والبنك في تمام الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة، الثالثة بتوقيت المملكة العربية السعودية، ضمن المجموعة الثانية، التي تضم أندية الإسماعيلي والجونة والمقاولون وسموحة والبنك الأهلي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والبنك

ومن المقرر أن تنقل مباراة الاهلى والبنك اليوم الأحد من كأس رابطة الأندية المحترفة، عبر فضائية قناة أون تايم سبورتس مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

جوائز بطولة كأس الرابطة قبل مباراة الاهلى والبنك

وتأتي مباراة الأهلى والبنك في البطولة التي سيحصل بطل النسخة الأولى بها على 1.5 مليون جنيه مصري، وصاحب المرتبة الثانية على مليون جنيه، والمركز الثالث على 500 ألف جنيه، وصاحب المركز الرابع على 250 ألف جنيه، في حين يحصل كل فريق مشارك في البطولة على 100 ألف جنيه.