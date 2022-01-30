وزيرة التضامن: استخدام طريقة "برايل" ولغة الإشارة يعزز الدمج الاقتصادي والاجتماعي

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن البورصة المصرية شهدت نهضة في السنوات الأخيرة على مستوى نشر الوعي والثقافة المالية، وتحقيق التمكين الاقتصادي والدمج الاجتماعي، وأهمية التوازن بين الاستثمار والاستهلاك والادخار، وضمان تعلم القيم الاجتماعية والاقتصادية وغرسها في الأطفال، لتعليمهم هذه الثقافة، وتعريفهم بأساسيات التداول واكتساب المعرفة الكافية.

وثمنت وزيرة التضامن الاهتمام بذوي القدرات الخاصة وإطلاق نسخ مخصصة للمكفوفين، وهذه صحوة في سوق التمكين الاقتصادي ودمج كافة فئات المجتمع.

جاء ذلك خلال افتتاح 4 وزراء وعدد من الفنانين جلسة تداول البورصة المصرية، اليوم الأحد، وذلك بمناسبة إطلاق البورصة المصرية أول سلسلة قصصية للأطفال، "المستثمرون الخمسة مجموعة قصصية للأطفال، وإطلاق أول كتاب لتعليم الاستثمار في البورصة بطريقة "برايل"، "هيا نتعلم بورصة"، وذلك لرفع مستويات وعي ومعرفة الأجيال الجديدة بأساسيات الادخار والاستثمار من خلال سوق المال، بما يدعم جهود الحكومة المصرية في زيادة معدلات الاندماج الاقتصادي والمالي ويعزز من مستويات الشمول المالي.

وشارك في فعاليات افتتاح جلسة التداول السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، وزيرة التضامن، والدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، والدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، وعدد من قيادات البورصة المصرية، والفنان محمد نور والإعلامي رامي رضوان.