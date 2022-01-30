حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد 30-1-2022 فى مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، الموافق الـ30 من يناير 2022، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية.

حالة الطقس ودرجات الحرارة

وتوقعت الهيئة أن تشهد حالة الطقس ودرجات الحرارة استمرارا في انخفاض الحرارة ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة

وأوضحت الهيئة أن حالة الطقس ودرجات الحرارة تميل للبرودة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للبرودة على جنوب الصعيد وشديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم تشهد فرصا لسقوط الأمطار الخفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها حول حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم، إلى وجود نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم الأحد

درجات الحرارة فى القاهرة 08 16

درجات الحرارة فى شبين الكوم 08 16

درجات الحرارة فى طنطا 08 16

درجات الحرارة فى دمنهور 08 16

درجات الحرارة فى الإسكندرية 10 16

درجات الحرارة فى بلطيم 08 16

درجات الحرارة فى مطروح 08 15

درجات الحرارة فى السلوم 08 15

درجات الحرارة فى سيوة 03 16

درجات الحرارة فى بورسعيد 08 17

درجات الحرارة فى دمياط 08 17

درجات الحرارة فى الزقازيق 08 16

درجات الحرارة فى الاسماعيلية 07 17

درجات الحرارة فى السويس 07 17

درجات الحرارة فى العريش 08 17

درجات الحرارة فى رفح 08 17

درجات الحرارة فى رأس سدر 10 17

درجات الحرارة فى نخل 01 15

درجات الحرارة فى نويبع 11 17

درجات الحرارة فى طابا 10 15

درجات الحرارة فى كاترين -2 11

درجات الحرارة فى الطور 09 18

درجات الحرارة فى شرم الشيخ 13 19

درجات الحرارة فى الغردقة 11 19

درجات الحرارة فى مرسى علم 10 20

درجات الحرارة فى الفيوم 05 17

درجات الحرارة فى بنى سويف 05 17

درجات الحرارة فى المنيا 06 17

درجات الحرارة فى أسيوط 05 17

درجات الحرارة فى سوهاج 05 17

درجات الحرارة فى قنا 06 17

درجات الحرارة فى الأقصر 07 18

درجات الحرارة فى أسوان 08 19

درجات الحرارة فى أبوسمبل 07 18

درجات الحرارة فى الوادى الجديد 04 19

درجات الحرارة فى شلاتين 11 22

درجات الحرارة فى أبو رماد 11 21

درجات الحرارة فى حلايب 12 20

درجات الحرارة فى رأس حدربة 11 20