وزيرة الهجرة: "المستثمرون الخمسة" تفيد أطفالنا من أبناء المصريين بالخارج

أشادت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بتعليم الأطفال أساسيات الاستثمار والادخار في أسواق المال وتعريفهم معنى مصطلحات كالأسهم والسندات وشركات السمسرة والأوراق المالية، وغيرها من طرق تبسيط المشاركة في البورصة، وإشراك مختلف الجهات والوزارات المعنية، وكذلك الفنانين لتبسيط الفكرة وحث الشباب والأطفال على المشاركة.

وثمنت وزيرة الهجرة، دور البورصة المصرية في التوعية بأهمية المشاركة في تبسيط المعارف المالية المختلفة، وإتاحة كتيبات تعريفية للمشاركة في البورصة بطريقة مبسطة، عبر موقعها، وجهود الدكتور محمد فريد في تبسيط المعرفة المالية.

وأكدت وزيرة الهجرة أن سلسلة "المستثمرون الخمسة" ستفيد أطفالنا من أبناء الجيلين الثاني والثالث من المصريين بالخارج، بجانب إتاحتها عبر المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، في التطبيق المخصص، مع كتابتها بلغة عربية مبسطة تناسب النشء.

وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع البورصة المصرية، لتعظيم استفادة المصريين بالخارج من الاستثمار في سوق الأوراق المالية، بجانب تبسيط المعلومات حول الأدوات الاستثمارية المختلفة في سوق المال المصري، لتشجيع المصريين بالخارج على الاستثمار بها، وتوجه البورصة للأطفال لتعليمهم، سيدعم مشاركة الأسر والعائلات المصرية بالخارج.

وأكدت وزيرة الهجرة أن الوزارة تلقت الكثير من الاستفسارات من المصريين بالخارج في الفترة الأخيرة حول كيفية الاستثمار والتداول بالبورصة المصرية، أحد أعمدة الاقتصاد المصري.

وأشارت إلى أن مصر احتلت المركز الخامس على مستوى العالم في تحويلات العاملين بالخارج، متصدرة مصادر الدخل القومي المصري بالعملة الصعبة، وهو ما يرجع لثقة المصريين بالخارج في القيادة السياسية والمناخ الاستثماري في مصر وبرنامج الإصلاح الاقتصادي وثبات سعر الصرف.

أكدت وزيرة الهجرة حرص المصريين بالخارج على تنويع استثماراتهم في مصر، وهو أحد أهم توصيات مؤتمر الكيانات الذي نظمته وزارة الهجرة قبل أزمة كورونا العالمية، بمشاركة ممثلي ٥٥ كيانًا بالخارج.

جاء ذلك خلال افتتاح 4 وزراء وعدد من الفنانين جلسة تداول البورصة المصرية، اليوم الأحد، وذلك بمناسبة إطلاق البورصة المصرية أول سلسلة قصصية للأطفال، "المستثمرون الخمسة مجموعة قصصية للأطفال، وإطلاق أول كتاب لتعليم الاستثمار في البورصة بطريقة "برايل"، "هيا نتعلم بورصة"، وذلك لرفع مستويات وعي ومعرفة الأجيال الجديدة بأساسيات الادخار والاستثمار من خلال سوق المال، بما يدعم جهود الحكومة المصرية في زيادة معدلات الاندماج الاقتصادي والمالي ويعزز من مستويات الشمول المالي.

وشارك في فعاليات افتتاح جلسة التداول نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، وزيرة التضامن، والدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، والدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، وعدد من قيادات البورصة المصرية، والفنان محمد نور والإعلامي رامي رضوان.