وزير قطاع الأعمال العام: السلسلة التعليمية للبورصة خطوة غير مسبوقة

افتتح 4 وزراء وعدد من الفنانين جلسة تداول البورصة المصرية، اليوم الأحد، وذلك بمناسبة إطلاق البورصة المصرية أول سلسلة قصصية للأطفال، "المستثمرون الخمسة مجموعة قصصية للأطفال، وإطلاق أول كتاب لتعليم الاستثمار في البورصة بطريقة "برايل"، "هيا نتعلم بورصة"، وذلك لرفع مستويات وعي ومعرفة الأجيال الجديدة بأساسيات الادخار والاستثمار من خلال سوق المال، بما يدعم جهود الحكومة المصرية في زيادة معدلات الاندماج الاقتصادي والمالي ويعزز من مستويات الشمول المالي.

شارك في فعاليات افتتاح جلسة التداول نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، والسفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، وزيرة التضامن، والدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، والدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، وعدد من قيادات البورصة المصرية، والفنان محمد نور والإعلامي رامي رضوان.

قدم فعاليات افتتاح جلسة التداول أول دفعة من خريجي البرنامج الطموح الذي دشنته إدارة البورصة لتعريف طلبة المدارس بأساسيات الاستثمار والادخار ودور أسواق المال في الاقتصاد وحياة الناس، وذلك لضمان توصيل رسالتهم لنفس شريحتهم العمرية.

شهدت الفعاليات عرضا توضيحيا من طلاب المدارس عن تاريخ البورصة المصرية، والتي تعد واحدة من أقدم البورصات العالمية وشرح لخطوات المشاركة في البورصة بطريقة مبسطة، حيث شارك طلاب إحدى المدارس الأمريكية الذين تخرجوا في برنامج تدريبي حول سبل المشاركة في البورصة بشكل نظري وعملي باستخدام نظام المحاكاة "Stock riders".

وقدم أحد الأطفال عرضا مبسطا لقصة "المستثمرون الخمسة"، والتي تم تحويلها إلى سلسلة صوتية لتعم الفائدة لمن لديهم عوائق القراءة من المكفوفين، بجانب إتاحتها بطريقة برايل.

من ناحيته، قال السيد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، أن تعليم الشباب الاستثمار والتسويق والتمويل، من أهم الخطوات لمواكبة التحول الرقمي، وتعلم المخاطرة المحسوبة للانطلاق في طرق الاستثمار ودعم جهود النمو الاقتصادي، ورفع الوعي والثقافة المطلوبين للشباب، مثمنا جهود إدارة البورصة المصرية.

عن خطوات التسجيل الصوتي، قال محمد ممدوح من الأطفال المشاركين في التسجيل الصوتي للمجموعة القصصية، إنه تعلم بالفعل كيف يبدأ الاستثمار من مصروفه ليكون هذا الجيل من أفضل الأجيال لدعم الاقتصاد، فيما قالت فريدة مصطفى، طفلة مشاركة في التسجيل الصوتي، أنها استمتعت بالتسجيل الذي تعلمنا فيه الكثير عن متحف البورصة ودور البورصة المصرية.

شهدت الفعاليات، تكريم السيد خالد جودة، مؤلف سلسلة "المستثمرون الخمسة"، والسيدة سلمى الهواري، صاحبة رسومات الموسوعة القصصية، والأستاذ محمود خطاب والأستاذ هشام ترك، من البورصة المصرية، والأستاذ رضا عبد المنعم، مترجم الإشارة في فيديوهات البورصة المصرية، والاستاذ أحمد المراغي، الذي شارك في تحويل لغة المجموعة القصصية للغة برايل.

من جانبه أعرب الفنان محمد نور، عن سعادته البالغة لاهتمام ادارة البورصة بتعريف الاطفال بكيفية الاستثمار والادخار من خلال أسواق المال، وتمنى أن يتم نشر الثقافة المالية وتنتقل لأولاده حتى ولو بأرقام بسيطة.