انكماش نشاط المصانع الصينية يسجل أعلى مستوى خلال يناير

الاقتصاد
بوابة الفجر
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سجل نشاط المصانع الصينية أعلى معدل انكماش في 23 شهرًا خلال يناير، الأمر الذي يبرز التكاليف الاقتصادية الضخمة التي تتكلفها الصين للحد من كورونا، إذ أثرت الحالات المتزايدة وإجراءات الاحتواء الصارمة على الإنتاج والطلب.

هذا وتراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصادر من Caixin في يناير إلى 49.1 نقطة من 50.9، أمام توقعات بلغت 50.4 نقطة.

ويعتبر مستوى 49.1 نقطة هو الأدنى منذ فبراير 2020، عندما كان الاقتصاد لا يزال يعاني من إغلاقات كورونا في جميع أنحاء البلاد.

 

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