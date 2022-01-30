افتتاح غرفة المحامين في محكمة شمال القاهرة الابتدائية

بدأ منذ قليل الاحتفالية الكبرى، التي تنظمها نقابة محامين شمال القاهرة، لافتتاح غرفة المحامين في محكمة شمال القاهرة الابتدائية، اليوم الأحد، بحضور عمرو محيي الدين، نقيب محامين شمال القاهرة، وأعضاء المجلس بحضور المستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل لشؤون أبنية دور المحاكم والشهر العقاري، والمستشار محسن دردير، رئيس محكمة شمال القاهرة.

وأكد محيي أنه تم التجديد بشكل يليق بمكانة المحامين، وذلك مع التطورات الإنشائية التي تقوم بها وزارة العدل بمحاكمها وتفعيل كافة المقرات بجزئيات محاكم شمال القاهرة على كافة المستويات لتقديم خدمة مهنية نقابية.

وأضاف محيي أنه جرى إدخال كافة التحسينات اللازمة لخدمة المحامين ومنها تجديد الغرف وتخفيض أسعار الخدمات مع تقديم خدمة تليق بالمحامين وعدم تواجد أي فرد خلاف المحامي داخل الغرف.

جانب من فاعليات اللقاء

جانب من فاعليات اللقاء