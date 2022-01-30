نقيب المحامين يصدر قرارًا بشأن توريد رسوم التصديق على العقود

أخبار مصر
رجائي عطية نقيب المحامين
رجائي عطية نقيب المحامين
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أصدر رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا من 3 بنود بشأن توريد النقابات الفرعية حصة النقابة العامة من رسوم التصديق على العقود.

وأكد عطية، أنه بعد الإطلاع على قانون المحاماة، وعلى مذكرة مدير الإدارة العامة للتصديق على العقود بشأن عدم التزام بعض النقابات الفرعية بتوريد حصة النقابة العامة من رسوم التصديق على العقود، أو التأخير في التوريد لمدد طويلة تصل إلى شهر في بعض الأحيان، ورعاية لتنظيم العمل.

وقال النقيب العام، إنه لا بد ان تقوم كافة النقابات الفرعية بتوريد حصة النقابة العامة المقرر ـ بإيداعها في البنوك في خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تحصيلها، لافتا إلي أنه يجب على الإدارة العامة للتصديق على العقود ـ الإخطار عن عدم التوريد في الموعد المقرر.

 

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