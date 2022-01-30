أولها زيادة بدل تفرغ المهندسين.. 7 توصيات لـ "عمومية الهندسة المعمارية»

أوصت الجمعية العمومية لشعبة الهندسة المعمارية، بزيادة بدل التفرغ الهندسي ليتناسب مع الدور الوطنى للمهندسين.

كما أوصت بعدم تعقيد الإجراءات الإدارية في الأحياء والجهات التي يتعامل معها المهندسين المعماريين والاكتفاء بتطبيق قانون البناء رقم 119، وتفعيل دور النقابة في حل منازعات التحكيم الهندسية، مع ضرورة أن يكون الاستشاري العام للمشروعات المعمارية المعنية بجودة الحياة هو معماري في مجال تخصص المشروع وله أن يستعين بغيره من الاستشاريين.

كما أوصت بأن تكون شهادة الإشراف على المشروعات المعمارية، شهادة مزدوجة من معماري ومدني، إضافة إلى ضرورة حماية حقوق الملكية الفكرية للمعماريين، وضرورة وضع قاعدة بيانات دقيقة لمزاولي مهنة العمارة.

وكانت شعبة الهندسة المعمارية برئاسة الدكتور مهندس معتز طلبة، عقدت جمعيتها العمومية العادية، بحضور أربعة من أعضاء المجلس الأعلى وهم المهندس مؤمن شفيق والدكتور مهندس أحمد الزيات والمهندس الاستشاري محمد حمودة والدكتورة مهندسة ولاء أحمد السيد، وحضور المهندس محمود السيد العربي أمين مساعد الشعبة، وشارك في الجمعية العمومية العشرات من المهندسين من مختلف الأعمار.

جانب من فاعليات اللقاء

جانب من فاعليات اللقاء

جانب من فاعليات اللقاء