توقعات بخفض الميزانية الأمريكية بدءا من يونيو



انضم اقتصاديو مجموعة جولدمان ساكس إلى نظرائهم في وول ستريت في التكهن بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي" الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر مما توقعوا في السابق.



ويتوقع اقتصاديون، بقيادة جان هاتسيس، أن بنك الاحتياطي سيرفع سعر الفائدة الأساسي، القريب من الصفر، بواقع 25 نقطة أساس خمس مرات خلال العام الجاري، وليس أربع مرات، لتصل الزيادة إلى 1.25 في المائة وإلى 1.5 في المائة بحلول نهاية العام، حسب ما أوردته أمس وكالة "بلومبيرج" للأنباء.



ويرى "جولدمان ساكس" أن هذه التغيرات ستحدث خلال أشهر آذار (مارس) وأيار (مايو) وتموز (يوليو) وأيلول (سبتمبر) وكانون الأول (ديسمبر)، كما يتوقع أيضا أن يعلن المسؤولون البدء في خفض الميزانية العامة في (يونيو).



ويأتي التغيير بعد مرور أيام على إعلان جيروم باول رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي، أن المسؤولين مستعدون لرفع أسعار الفائدة في آذار (مارس)، وقد ترك الباب مفتوحا للتحرك في كل اجتماع إذا دعت الحاجة إلى ذلك، من أجل كبح جماح التضخم الأسرع في أمريكا على مدار 40 عاما.



وأظهر تقرير حكومي صدر الجمعة أن مؤشر تكاليف التوظيف ارتفع 4 في المائة خلال العام حتى كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وهى الأعلى في غضون عقدين.



كانت "بلومبيرج" ذكرت أمس الأول أن أسعار المستهلك في الولايات المتحدة سجلت خلال العام الماضي أكبر ارتفاع سنوي منذ نحو أربعة عقود، بما يشير إلى وصول معدل التضخم إلى مستويات تمهد الطريق أمام بدء بنك الاحتياطي الأمريكي لجولة زيادة أسعار الفائدة خلال آذار (مارس) المقبل.

وكان "الاحتياطي الفيدرالي" الأمريكي أعلن الأربعاء استعداده لرفع معدلات الفائدة الأساسية في آذار (مارس) للمرة الأولى منذ خفضها إلى الصفر مع تفشي جائحة كوفيد، مشيرا إلى مستويات عالية من التضخم وانتعاش سوق العمل في أعقاب عمليات تسريح جماعي طبعت بداية الوباء.



ولم يحمل القرار الذي أعلنته اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المسؤولة عن وضع السياسات النقدية في ختام اجتماع استمر يومين، كثيرا من المفاجآت وخلا من أي مؤشرات على استعداد البنك المركزي لاتخاذ تدابير أشد من المتوقع للتصدي لموجة التضخم التي دفعت بأسعار الاستهلاك إلى أعلى مستوياتها في عقود العام الماضي.



وقالت اللجنة في بيان عقب الاجتماع "إنه مع نسبة تضخم أعلى من 2 في المائة وسوق عمل قوية، ترى اللجنة أنه سيكون من المناسب قريبا رفع النطاق المستهدف لمعدلات الفائدة للأموال الفيدرالية".

وألمح جيروم باول رئيس البنك بقوة إلى أن البنك على استعداد لرفع معدلات الفائدة في اجتماعه التالي.



وقال "أعتقد أن اللجنة تفكر في رفع معدلات الفائدة للأموال الفيدرالية في اجتماع آذار (مارس) إذ ما كانت الظروف مواتية لذلك".



وكان قد تم تخفيض المعدلات الرئيسة للفائدة لتبقى بين 0 و0.25 في المائة في آذار (مارس) 2020 في مواجهة جائحة كوفيد - 19 لدعم الاقتصاد عبر الاستهلاك.



ولا يزال واضعو السياسات يتوقعون أن تتراجع الضغوط على الأسعار، معتبرين أنه "من المتوقع أن يدعم التقدم المحرز في اللقاحات وتخفيف قيود العرض المكاسب المستمرة في النشاط الاقتصادي والوظائف وأن يؤدي إلى انخفاض التضخم".



غير أنهم أشاروا إلى مخاطر مستمرة تمثلها المتحورات المستقبلية للفيروس.



وبعد وعود بإبقاء معدلات الفائدة منخفضة لفترة أطول لضمان أن تستفيد من الانتعاش الاقتصادي فئات مهمشة، تحرك "الاحتياطي الفيدرالي" بسرعة للتصدي للتضخم الذي تسارع العام الماضي.

غير أن بيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة قال "إن التقدم المحرز في اللقاحات وتخفيف قيود العرض يجب أن يؤديا إلى انخفاض التضخم".



ومهد "الاحتياطي الفيدرالي" الأجواء في اجتماعه السابق في منتصف كانون الأول (ديسمبر) عندما أعلن أنه سينهي برنامجه لشراء السندات في وقت أبكر مما كان متوقعا، أي بدءا من آذار (مارس) بدلا من (يونيو).



كما أنه توقف للمرة الأولى عن وصف هذا التضخم بـ "المؤقت" مع أنه بلغ منذ أشهر مستوى أعلى بكثير من الهدف الذي حدده على الأمد الطويل وهو 2 في المائة.



ويفترض أن يسمح رفع أسعار الفائدة وفق تقديرات يومية بتخفيف حدة التضخم عن طريق إبطاء الطلب القوي.



وتحدد معدلات الفائدة للأموال الفيدرالية تكلفة الأموال التي تقرضها البنوك لبعضها بعضا، لذا فإن رفعها يجعل الائتمان أكثر تكلفة. وإذا أصبحت القروض أكثر تكلفة يصبح استهلاك واستثمار الأفراد والمؤسسات أقل ما من شأنه خفض الطلب وبالتالي التضخم.



وبدا "الاحتياطي الفيدرالي" حتى الآن حذرا بشأن الزيادات، خوفا من أن يؤدي ذلك إلى إبطاء الانتعاش الاقتصادي فجأة ومعه سوق العمل.

إنشرها